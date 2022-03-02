Двое мужчин избили и обокрали прохожего за отказ вызвать им такси

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

Двое мужчин избили прохожего, украв у него телефон и деньги, после отказа вызвать для них такси. Об этом в среду, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, злоумышленники подошли к прохожему, который ночью возвращался домой, и попросили вызвать им такси. После отказа они стали провоцировать мужчину на словесный конфликт, преследуя его.

Затем незнакомцы нанесли прохожему удары по голове, похитили его мобильный телефон с наушниками, десять тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых — ранее судимого 28-летнего приезжего гражданина. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — добавил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Более крупная кража произошла также 1 марта. Москвич вместе с сообщниками договорился с мужчиной о покупке биткоинов на сумму 100 тысяч долларов США, после чего украл у него эти деньги