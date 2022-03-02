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Количество стартовых площадок на месте сноса в Москве возросло до 159

Полина Долганова

Город
Количество стартовых площадок на месте сноса в Москве возросло до 159
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Москве появится 10 новых территорий для строительства домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, общее количество таких территорий составляет 543. Из них 159 находятся на месте домов, которые подвергаются сносу.

Левкин уточнил, что на месте сносимых домов в будущем построят 2,5 миллиона квадратных метров жилых зданий.

Такие стартовые площадки располагаются в Рязанском районе, в поселении Кокошкино, в Басманном районе, в Марьиной Роще, в Очаково-Матвеевском и в Бирюлеве Западном.

По программе реновации жилищного фонда в Москве на данный момент ведется проектировка и строительство 381 жилого здания. Об этом в среду, 2 марта, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Заммэра также добавил, что в настоящее время идет или уже закончилось переселение жителей из 438 жилых домов в 158 новостроек. В новые квартиры уже переехали 47,6 тысячи граждан, а всего с начала программы реновации — 72,7 тысячи человек.

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