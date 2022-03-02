Совет муниципальных образований Москвы: Мнения по Украине отдельных депутатов не являются позицией совета

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет муниципальных образований Москвы заявил, что распространяющиеся в СМИ заявления отдельных депутатов по спецоперации на Украине не являются официальной позицией московских органов местного самоуправления. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе Совета муниципальных образований Москвы.

— Отдельные депутаты публикуют свое частное мнение о ситуации на Украине и спецоперации российских Вооруженных сил. Эти заявления являются личным мнением депутатов и не относятся к официальным решениям советов депутатов как представительных органов местного самоуправления, — уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что официальные заявления московских органов местного самоуправления сначала утверждаются на заседаниях советов депутатов и принимаются решением большинства голосов. За распространение ложной информации злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.