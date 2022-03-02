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Два новых исследовательских объекта построят для МГТУ имени Баумана

Георгий Соланович

Город
Два новых исследовательских объекта построят для МГТУ имени Баумана
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Бригадирский переулок, 12 Карта всех событий

Образовательная площадка МГТУ имени Баумана увеличится в полтора раза после постройки двух новых научно-исследовательских объектов. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

У Бауманки появятся два новых здания: Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и Центр биомедицинских систем и технологий факультета биомедицинской техники. Оба здания введут в эксплуатацию в следующем году.

Центр биомедицинских систем — четырехэтажное здание, яркой деталью которого станет золотая арка — «портал» в мир науки. Главный архитектор ТПО PRIDE Елена Мызникова подчеркнула, что при строительстве используют светопрозрачные конструкции, что создаст образ современного высокотехнологичного кампуса.

— Получить новые объемы, а это и учебные корпуса, и лаборатории для научных исследований, и общежития для приезжающих студентов, было насущной необходимостью для университета. Эти новые площади выведут Бауманку на более высокий уровень и помогут ей встать в один ряд с ключевыми техническими университетами мира, — резюмировал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В столице до конца 2022 года достроят новый корпус Московского авиационного института (МАИ) в районе Кунцево. Он находится в шаговой доступности от станции метро «Молодежная» в доме № 3 на Оршанской улице.

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