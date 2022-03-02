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Москвичей предупредили об опасности выхода на лед в марте

Георгий Соланович

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Москвичей предупредили об опасности выхода на лед в марте
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жителей Москвы предупредили об опасности выхода на лед в начале весны. Информация об этом появилась в Telegram-канале городского хозяйства.

— Убедительно просим горожан не выходить на лед, который уже стал очень хрупким. На первый взгляд крепкий лед — это обман. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, «предупреждая» об опасности, то весенний не издает звуков и быстро крошится, образуя полынью. Берегите себя! — уточняется в сообщении.

В Telegram-канале добавили, что московские спасатели продолжают работать на водных объектах города, замеряют толщину льда. Особое внимание сотрудники уделяют местам зимнего купания и рыбной ловли.

В среду, 2 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается от нуля до пяти градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов.

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