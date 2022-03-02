Синоптики сообщили москвичам о погоде 2 марта

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В среду, 2 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один — три градуса. В Подмосковье температура ожидается от нуля до пяти градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление выше нормы на 8-10 единиц, содержание кислорода в пределах нормы. Такие внешние условия являются вполне комфортными и метеообусловленные обострения развиваются редко, но неустойчивый характер погоды в межсезонье, повышенное атмосферное давление предъявляют повышенные требования к механизмам адаптации, которые после длительной зимы ослаблены. Поэтому по рекомендации врача можно принимать поливитамины, адаптогены, а также рекомендуется профилактическое лечение имеющихся хронических заболеваний.

Март в Центральной России ожидается относительно теплым и сухим. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 1 марта.

При этом ожидается небольшой дефицит осадков: недобор способен составить до 20 процентов от месячного лимита, что указывает на вероятность большего количество солнечных дней, добавил эксперт.