Диетолог Гинзбург назвал главные продукты от бессонницы

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о том, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы лучше спать.

Он отметил, что сладкие и жирные продукты обладают успокаивающим действием, но налегать на них не стоит. Свое предпочтение лучше отдать в пользу ягод.

— Красный виноград содержит мелатонин, или гормон сна. Он вырабатывается у нас в организме, и чем лучше у нас с мелатонином, тем лучше наш вес, нет проблем с гипертонией и хорошо обстоят дела с засыпанием и пробуждением. Также к этой группе относятся вишня и черешня, — сказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Второй продукт — миндаль, также его называют орехом для гармонии. В нем содержится все то, что защищает организм от стресса. В частности, речь идет о калии и магнии.

— Последняя группа — это яйца и другие белковые продукты, которые богаты триптофаном. Эта аминокислота участвует в строительстве белка и превращается в организме в серотонин, холин, которые гармонизируют работу ЦНС, — сказала доктор.

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