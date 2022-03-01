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Диетолог Соломатина объяснила, как есть блины на Масленицу и не поправляться

Анна Михалюк

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Общество
Диетолог Соломатина объяснила, как есть блины на Масленицу и не поправляться
Фото: Pexels

Масленица в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта. После этого начнется Великий пост, во время которого запрещается есть продукты животного происхождения, сладости, полуфабрикаты, рыбу (кроме установленных дней), фастфуд и выпечку.

Диетолог Елена Соломатина объяснила, кому можно есть блины на Масленицу и какие масленичные лакомства будут считаться правильными.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Правильная Масленица

— Нужно помнить, что времена изменились. Я помню, как-то приехала в деревню и увидела блин: он был из печи, толщиной в сантиметр. И такой блин сверху поливали маслом и сыпали сахаром. Мука в основном была ржаной. Вот такой блин гораздо полезнее для организма. Остальное переносилось на гулянье: у людей был праздник вне дома, а не за столом. А сейчас у нас откроешь холодильник — и всегда праздник. Люди раньше не переедали так каждый день, — отметила диетолог.

На Масленицу она рекомендует не объедаться блинами, а разделить это на несколько приемов пищи:

— Можно утром съесть блин с творогом — это завтрак. Потом блин можно съесть в обед — с овощной начинкой или с рыбной. Если блин был сладким, то следует отказаться от десерта. А вечером — уже не нужно.

Также диетолог предлагает вариант, как сделать блины полезнее.

— Если в тесто положить меньше сахара, добавить воды, а не жирного молока, если мы в готовый блин завернем овощи или ягоды, то минимизируем вред, который они могут нанести. Блин из белой муки будет повышать уровень сахара в крови. Используйте ржаную, гречневую муку, — порекомендовала специалист.

Диетолог Ирина Писарева назвала четыре способа снизить калорийность блинов, а также рассказала, сколько блинов можно съесть за день без вреда для фигуры.

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