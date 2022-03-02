Дважды обманутая пенсионерка взяла кредит для мошенников и чуть не лишилась квартиры

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Россия, Москва, Большой Факельный переулок Карта всех событий

Мошенники дважды провели пенсионерку, заставив перечислить им накопления, взять кредит и продать квартиру. Об этом в среду, 2 марта, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, неизвестный мужчина позвонил 78-летней пенсионерке и представился сотрудником службы безопасности кредитной организации. Он сообщил, что мошенники производят подозрительные операции с ее банковскими счетами.

Далее звонивший убедил ее перевести сбережения на страховочный счет, который на самом деле принадлежал аферистам. Пенсионерка обналичила больше двух миллионов рублей и перевела деньги.

Вскоре потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию с заявлением.

Спустя неделю заявительнице еще раз позвонил незнакомец, который на этот раз представился сотрудником правоохранительных органов. Он пояснил, что требуется ее участие в разоблачении похитивших деньги преступников. «Помощь» заключалась в том, что женщине нужно было взять кредит в размере более 100 тысяч рублей и согласиться на оформление «фиктивной» сделки по продаже ее квартиры в Большом Факельном переулке.

Злоумышленник заверил пенсионерку, что после поимки мошенников сделка аннулируется. Однако злоумышленники не смогли получить семь с половиной миллионов рублей при продаже недвижимости, так как сделка сорвалась. После этого они больше не связывались с потерпевшей.

Предположив, что снова попалась на уловку, потерпевшая повторно обратилась с заявлением в полицию.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Большом Факельном переулке сотрудниками Московского уголовного розыска была задержана 37-летняя подозреваемая — активная участница организованной группы. Выяснилось, что злоумышленница по предварительному сговору с неустановленными лицами принимала участие в сделке по оформлению квартиры пенсионерки в залог и убедила ее принять данное решение, — сказал Васенин.

Он также добавил, что впоследствии за свои «брокерские» услуги она получила полтора миллиона рублей в качестве вознаграждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая находится под стражей.

1 марта еще одна введенная в заблуждение пенсионерка обналичила все свои деньги со счета и собиралась передать их мошенникам, выбросив в окно.