Назван топ-5 знаков зодиака, которым март принесет потери

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С приходом весны обычно начинаются перемены к лучшему. Но некоторым знакам зодиака март принесет разочарования и проблемы. Представителям каких знаков зодиака стоит быть осторожнее в первый месяц весны, а также о том, как свести негативные последствия к минимуму, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Овен

В марте вам будет сложно справляться с эмоциями. Личные отношения станут нестабильными и более напряженными. Вы погрузитесь в тревожные размышления о будущем, появятся сомнения в верности партнера. Однако не спешите расстраиваться — на волне эмоционального подъема вы сможете изменить ситуацию. Астрологи предупреждают: доверять советам посторонних в этом месяце не стоит. Если вы нуждаетесь в хорошем совете, отправляйтесь к проверенному другу.

Телец

Тельцы будут озадачены изменениями в супружеских отношениях. Главная задача в этот период — избегать словесных перепалок и споров. Это может привести к большим проблемам, вплоть до разрыва отношений. Любое неосторожное слово станет поводом для серьезных обид. Если Телец проявит терпение и лояльность, отношения удастся сохранить. Уделите больше внимания своей второй половине, чтобы успеть разрядить возникшее напряжение.

Близнецы

В марте, поддавшись нахлынувшим эмоциям, Близнецы могут просто разорвать отношения. Астрологи советуют не делать поспешных выводов и стараться сохранять равновесие. Будьте терпимее к своему партнеру, избегайте конфликтов на эмоциях и прислушивайтесь к логическим аргументам. Повышенного внимания потребуют финансовые вопросы. Будьте внимательны, вкладывая деньги и совершая крупные покупки: высока вероятность, что злоумышленники попытаются вас обмануть.

Дева

В марте Дев ожидают незапланированные расходы. Потребуют внимания домашние дела, ремонт и обустройство жилья. Не принимайте поспешных решений, когда планируете покупки. Если появятся сомнения, возьмите паузу и тщательно обдумайте ситуацию. В этот период у Дев может появиться желание сменить место жительства. Вам захочется расширить горизонты возможностей, чтобы реализовать новые планы. Решаясь на серьезные перемены, обязательно взвесьте все за и против, чтобы не пожалеть о принятом решении. Оцените перспективы и возможные риски, посоветуйтесь с грамотным специалистом.

Стрелец

Стрельцы в начале весны могут столкнуться с финансовыми трудностями. Лучше отказаться от крупных покупок и рискованных вложений: вероятность потерь слишком велика. Ни в коем случае нельзя брать деньги в долг, обращаться в банк за кредитом. Наведите в порядок в бумагах и документах, чтобы обезопасить себя. Составьте подробный план действий на будущее, но активные шаги в этом месяце не предпринимайте. Бизнесменам лучше сбавить обороты: март не принесет удачи в новых проектах. Чтобы обойти подводные камни и снизить вероятность проблем, прислушивайтесь к интуиции: она сейчас не подведет. В это месяце Стрельцам лучше умерить свои аппетиты. Ставьте перед собой только реальные цели, не отказывайтесь от поддержки второй половины, друзей и родственников. Семейные отношения укрепятся, поэтому вы сможете планировать совместные дела.