Специалисты Мосгаза рассказали о методах проверки газовых сетей

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Безопасность работы газовых сетей является главным приоритетом для компании Мосгаз. О том, как специалисты проверяют газовые сети в Москве, рассказали в пресс-службе компании.

Работники Мосгаза каждый год диагностируют и реконструируют работающие в городе инженерные коммуникации.

Одной из главных составляющих эксплуатации газопроводов является своевременная проверка их работы. В компании за это отмечает Служба диагностики.

В рамках работ специалисты проверяют все наружные газопроводы города, осуществляют диагностику по заявкам и диагностируют состояние трубопроводов в различных грунтах.

На первом этапе надземные газопроводы проверяются с помощью метода визуального и измерительного контроля. Затем специалисты могут подключить специальные приборы неразрушающего контроля.

Проверяя фасадные трубы, специалисты также изучают инженерные коммуникации на предмет соприкосновения с газопроводом.

— При проверке фасадных газопроводов отдельное внимание уделяется цокольному вводу, который представляет собой заизолированный трубопровод в стальном футляре, — подытожил начальник службы диагностики Мосгаза Виктор Каленский.

Специалисты технического надзора Мосгаза проверили почти 20 тысяч сварных соединений в столице за минувший год. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 24 января.