Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Образ Петра Великого»

Петр I со знаком ордена Св. Андрея Первозванного на голубой андреевской ленте и звездой на груди. Ж.-М. Натье, 1717 / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Прием заявок на участие во Всероссийском молодежном творческом конкурсе «Образ Петра Великого» начался 1 декабря 2021 года и продлится до 1 июня 2022 года. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Организатором конкурса является АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Министерства культуры РФ. Конкурс направлен на популяризацию отечественной истории и приурочен к празднованию 350-летия императора.

Заявку на участие в конкурсе могут подать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый зарегистрированный автор сможет представить по одной заявке в каждой номинации: живопись, скульптура, литература и многое другое.

Первый этап конкурса пройдет с 19 июля по 15 августа. Победители соревнования получат современные планшеты или деньги.

В Москве 31 марта пройдет II Всероссийский форум «Точки роста детско-юношеского кинотворчества и кинообразования в России». На него приглашаются педагоги и наставники детских киностудий, кинообъединений и профильных центров и кружков.