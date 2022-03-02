Братья под видом газовщиков обкрадывали пенсионеров

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ Карта всех событий

Двоюродные братья из Рязанской области, приходили в квартиры пожилых людей под видом работников газовой службы и обкрадывали их. Об этом в среду, 2 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники под видом работников газовой службы заходили в квартиры пожилых людей в городе Видном и поселке Развилка (Ленинский городской округ — прим. «ВМ»).

Один брат всячески отвлекал внимание пенсионеров сообщениями о протечке газа или неисправности оборудования, устанавливал бесполезные приборы и заполнял бумаги. В это время второй брат искал в квартирах деньги и похищал их.

Общая сумма причиненного ущерба превышает четыре миллиона рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, и задержали их. Оперативники изъяли у фигурантов три мобильных телефона, ювелирные украшения и документы на чужие имена, — добавила Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

2 марта на юге столицы двое мужчин избили прохожего, украв у него телефон и деньги, после отказа вызвать для них такси.