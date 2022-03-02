Неизвестный тайно похитил более полумиллиона со счета пенсионера

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Неизвестные тайно похитили с банковского счета пенсионера более полумиллиона рублей. Об этом в среду, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, 1 марта в МВД обратился гражданин 1946 года рождения с заявлением о краже денежных средств.

Полицейские установили, что в период с 26 по 28 мая 2021 года неизвестный таинственным способом похитил с банковского счета заявителя более 660 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Другая пенсионерка также пострадала от рук мошенников. Они дважды обманули женщину, заставив перечислить им накопления, взять кредит и продать квартиру.