В альянсе турагенств рассказали россиянам, где отдохнуть в условиях санкций

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в настоящее время, даже несмотря на санкционные ограничения, для россиян открываются новые возможности в плане путешествий, так как многие страны снимают противоэпидемические ограничения.

— Мы теперь четко понимаем, куда мы не отправляем людей (это Запад) и куда отправляем (это Юг и Восток). Все больше стран объявляют зеленый свет россиянам. Например, Тунис полностью снял все ограничения с 1 марта, вчера Эмираты отменили ПЦР-тесты для россиян по прилете, Шри-Ланка впервые в своей истории сделала двухмесячные визы для россиян, — отметил он в комментарии ОСН.

Мкртчян добавил: из-за того что украинцы в этом году не полетят в Турцию и Египет, эти страны резко снизили цены для жителей России.

Эксперт также напомнил, что власти Евросоюза запретили поставки самолетов в Россию и лизинг. Но, по его словам, России не нужно будет большое количество самолетов из-за сокращения рейсов и закрытого неба.

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