Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В альянсе турагенств рассказали россиянам, где отдохнуть в условиях санкций

Ирина Игнатенко

Общество
В альянсе турагенств рассказали россиянам, где отдохнуть в условиях санкций
Фото: Pixabay

Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в настоящее время, даже несмотря на санкционные ограничения, для россиян открываются новые возможности в плане путешествий, так как многие страны снимают противоэпидемические ограничения.

— Мы теперь четко понимаем, куда мы не отправляем людей (это Запад) и куда отправляем (это Юг и Восток). Все больше стран объявляют зеленый свет россиянам. Например, Тунис полностью снял все ограничения с 1 марта, вчера Эмираты отменили ПЦР-тесты для россиян по прилете, Шри-Ланка впервые в своей истории сделала двухмесячные визы для россиян, — отметил он в комментарии ОСН.

Мкртчян добавил: из-за того что украинцы в этом году не полетят в Турцию и Египет, эти страны резко снизили цены для жителей России.

Эксперт также напомнил, что власти Евросоюза запретили поставки самолетов в Россию и лизинг. Но, по его словам, России не нужно будет большое количество самолетов из-за сокращения рейсов и закрытого неба.

Ранее «ВМ» узнала, как россияне, оказавшиеся за границей, возвращаются в Россию.

Читайте также:
Санкции турпоездки Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте