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«Большинство из нас очень устали»: как россияне, оказавшиеся за границей, возвращаются в Россию

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Большинство из нас очень устали»: как россияне, оказавшиеся за границей, возвращаются в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В связи с закрытием воздушного пространства Европы для российских авиалиний и ответными мерами со стороны России тысячи туристов застряли за границей без еды и денег. «Вечерняя Москва» пообщалась с ними и узнала, какие есть шансы вернуться на родину.

Москвичка Екатерина Никитина (данные изменены — прим. «ВМ»), сотрудница образовательной школы с углубленным изучением иностранных языков, вместе со своими подопечными и другими педагогами вылетела на обучающие курсы в Дублин еще две недели назад, когда никаких ограничений, кроме эпидемиологических, не было.

— Нас здесь 30 человек — преимущественно учащиеся языковой школы и педагоги. Обратно из Ирландии в Россию мы должны были лететь прямым рейсом. Но в связи с ограничением на полеты мы сделали вынужденную посадку в парижском аэропорту Шарля-де-Голля, где и застряли, так как авиакомпания отменила рейс. В настоящий момент у нас заканчиваются наличные средства, карточки банковские уже не работают, расплатиться мы не можем никак. Здесь мы находимся уже почти вторые сутки, — уточнила Никитина.

Екатерина отметила, что в ответ на обращения в консульский отдел российского посольства им сообщили, что вывозных рейсов не будет и гражданам самостоятельно нужно искать стыковочные рейсы, чтобы улететь домой. Как выяснилось позже, самолет, который летел за ними из Шереметьева в Париж, развернули в тот момент, когда власти Франции объявили о закрытии воздушного пространства. Взрослые и дети вынуждены были ждать своего рейса в транзитной зоне парижского аэропорта.

В похожей ситуации оказалась группа туристов из Екатеринбурга, которые приехали на отдых в Венгрию. Уральские студенты не могут вылететь из Будапешта из-за отмены рейса и отсутствия доступа к безналичным деньгам. Кроме того, они не знают, где можно бесплатно найти ночлежку:

— Приложения банковские наши не работают, выкручиваемся тем, что нам скидывают деньги, и мы снимаем их с тех карточек, которые не попали под санкции. Большинство из нас очень устали, наверное, придется ночевать на улице, — рассказал собеседник «ВМ» Вадим Белов.

Он отметил, что их перевозчиком является авиакомпания «Аэрофлот», и они постоянно мониторят новости, периодически созваниваются с представителями компании, чтобы узнать новые данные.

— Нам сказали, если представители Росавиации и власти Венгрии откроют воздушные коридоры, то нас смогут забрать. Пока в режиме ожидания, — сообщил турист.

На момент написания данной статьи появилась новость о том, что группа детей из 30 человек, застрявшая в парижском аэропорту, вылетела в Москву и в ближайшее время авиасудно приземлиться в Шереметьеве.

Как рассказала представитель языковой школы Анастасия Каштанова, во многом улететь учащимся и педагогам помогли журналисты, которые написали в СМИ об их трудностях. Помогли им решить проблему и сотрудники группы по взаимопомощи «Франция — Россия»:

— На нас вышли помощники российского консула во Франции и представители авиакомпании. Нам сообщили, что есть рейс, которым можно улететь. И буквально в ближайшее время наши ребята будут в Москве.

По словам собеседницы «ВМ», перелет происходит транзитом через Дубай, так как прямой рейс из Парижа в Москву, как и ранее недоступен.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

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