Кулеба заявил, что договорился с главой МИД Британии о новых санкциях против РФ

Фото: kmu.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по телефону переговорил со своей британской коллегой Лиз Трасс и согласовал с ней новый пакет санкционных мер в отношении России.

— Скоординировали новые санкции против России... а также шаги, чтобы закрыть обходные пути и не оставить шанса России обойти уже введенные и будущие санкции, — написал министр на своей странице в Twitter.

Call with my UK counterpart and friend @trussliz. Coordinated new sanctions on Russia for its barbaric aggression against Ukraine, as well as steps to close any loopholes and leave Russia no chance to bypass current and future sanctions. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что переговорил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Украинский лидер также поблагодарил британскую сторону за оказываемую поддержку.

Coordinated actions with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦 defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for 🇬🇧 continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.