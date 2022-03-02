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Кулеба заявил, что договорился с главой МИД Британии о новых санкциях против РФ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба заявил, что договорился с главой МИД Британии о новых санкциях против РФ
Фото: kmu.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по телефону переговорил со своей британской коллегой Лиз Трасс и согласовал с ней новый пакет санкционных мер в отношении России.

— Скоординировали новые санкции против России... а также шаги, чтобы закрыть обходные пути и не оставить шанса России обойти уже введенные и будущие санкции, — написал министр на своей странице в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что переговорил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Украинский лидер также поблагодарил британскую сторону за оказываемую поддержку.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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