Кулеба заявил, что договорился с главой МИД Британии о новых санкциях против РФ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по телефону переговорил со своей британской коллегой Лиз Трасс и согласовал с ней новый пакет санкционных мер в отношении России.
— Скоординировали новые санкции против России... а также шаги, чтобы закрыть обходные пути и не оставить шанса России обойти уже введенные и будущие санкции, — написал министр на своей странице в Twitter.
Call with my UK counterpart and friend @trussliz. Coordinated new sanctions on Russia for its barbaric aggression against Ukraine, as well as steps to close any loopholes and leave Russia no chance to bypass current and future sanctions.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что переговорил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Украинский лидер также поблагодарил британскую сторону за оказываемую поддержку.
Coordinated actions with 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦 defense and the latest crimes of Russia against the civilian population. We are grateful for 🇬🇧 continued significant assistance in combating aggression. Together with partners we defend 🇺🇦!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.
24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.