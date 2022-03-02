ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк и Промсвязьбанк

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Евросоюз отключил от системы SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Об этом в среду, 2 марта, пишет РИА Новости.

Страны Запада в последнее время требовали отключить российские банки от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему рядовым гражданам не стоит опасаться отключения России от этой системы.

Собеседник «ВМ» напомнил, что SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — прим. «ВМ») — частная акционерная компания, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Ее деятельность прежде всего основывается на передаче сообщений, а не на проведении банковских платежей. Опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от нее не стоит.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.