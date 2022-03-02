В Звенигороде преобразят исторический центр города

газон / Фото: Анна Быкова

В 2022 году в подмосковном Звенигороде завершится благоустройство исторического центра города. Работы по благоустройству ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы стартовали в 2021 году, основная часть уже завершена. В текущем году будет благоустроен Малиновый овраг и часть Московской улицы. Малиновый овраг расположен в историческом центре города и является одним из самых любимых мест отдыха для местных жителей и гостей города. Здесь продолжат тропу и установят дополнительное освещение.

Продолжатся в городе и работы по благоустройству Московской улицы от улицы Некрасова до Московского малого кольца. Здесь будут расширены тротуары, на некоторых участках заменят плитку. Появятся новые зоны отдыха, будет проведено озеленение, передает издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что территории возле 193 столичных образовательных учреждений благоустроят в 2022 году. В результате эти территории будут соответствовать современным стандартам. Они станут более комфортными для учащихся и доступными для жителей.