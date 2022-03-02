Фото: Pixabay

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

Два обгоревших трупа найдены на юго-западе Москвы. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

Тела обнаружил местный житель, который утром вышел на прогулку с собакой.

По данным Telegram-канала «112», трупы сильно обезображены и расчленены. По предварительным данным, жертвы были убиты в другом месте, а в лесополосу их привезли, чтобы сжечь.

В начале февраля мужчину, расчленившего знакомого и выбросившего останки в мусор, отправили в СИЗО.