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Два обгоревших трупа найдены на юго-западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Два обгоревших трупа найдены на юго-западе Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

Два обгоревших трупа найдены на юго-западе Москвы. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

Тела обнаружил местный житель, который утром вышел на прогулку с собакой.

По данным Telegram-канала «112», трупы сильно обезображены и расчленены. По предварительным данным, жертвы были убиты в другом месте, а в лесополосу их привезли, чтобы сжечь.

В начале февраля мужчину, расчленившего знакомого и выбросившего останки в мусор, отправили в СИЗО.

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