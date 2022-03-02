Сергунина: На северо-востоке столицы после ремонта открывается кинотеатр «Москино Вымпел»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Коминтерна, 8 Карта всех событий

Специалисты завершили ремонтные работы в кинотеатре на северо-востоке столицы «Москино Вымпел». Ремонт длился свыше трех месяцев. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 2 марта.

Она отметила, что учреждение откроется 3 марта.

— Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха, — заявила заммэра.

Так, в ходе ремонта большой зал кинотеатра оборудовали новыми креслами, расширили здесь проходы между рядами, а также заменили акустическую систему. Малый зал также отреставрировали, добавила Сергунина.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что прием заявок на гранты для кинопроизводителей, чьи фильмы способствуют популяризации образа столицы, стартовал 1 января 2022 года. Заявки принимаются вплоть до 31 марта, уточнила она. Главным условием является наличие планов узнаваемых общественных пространств города, отражающих его самобытность.

Данные эпизоды должны составлять не менее десяти процентов от общего хронометража картины. Заявки могут подать отечественные кинопроизводители, чьи фильмы имеют прокатное удостоверение.