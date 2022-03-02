Москвичка на каршеринговом автомобиле сбила дорожных рабочих и скрылась с места ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Водитель арендованного автомобиля сбила двух ремонтников, проводивших дорожные работы на проезжей части. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным ведомства, трагедия произошла на проспекте Андропова. В результате происшествия один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован с травмами.

Женщина с места происшествия скрылась.

— В результате отработки территории сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась безработная 33-летняя женщина, — отмечается в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С начала 2022 года Госавтоинспекция Москвы задержала посредством комплексов фотовидеофиксации более 40 водителей, которые ранее были лишены прав за нарушение ПДД и уклонялись от сдачи удостоверения.