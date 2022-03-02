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QR-коды для посещения учреждений культуры и ресторанов отменят в Петербурге

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
QR-коды для посещения учреждений культуры и ресторанов отменят в Петербурге
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге отменят QR-коды для посещения ресторанов и учреждений культуры. Об этом в среду, 2 марта, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

QR-коды будут отменены в городе с 4 марта, соответствующий приказ уже подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

— С 4 марта без QR-кода можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, — написал Пиотровский.

Он также добавил, что до 30 апреля в городе продлеваются иные ранее установленные ограничения, в том числе обязанность использования средств индивидуальной защиты.

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До этого сообщалось, что власти Московской области приняли решение смягчить антиковидные меры. Так, например, с 28 февраля для посещения спортивных, досуговых, развлекательных, культурных и других массовых мероприятий не нужно предъявлять QR-код.

14 января правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, изначальная суть документа заключалась в том, чтобы дать адекватный ответ на появление штамма «дельта».

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