В дептрансе рассказали о борьбе с незаконной рекламой на объектах транспорта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иногда на объектах столичной транспортной инфраструктуры пассажиры могут увидеть нелегальные рекламные объявления. Такая реклама не только портит внешний вид города, но и предлагает услуги непрофессиональных работников. В пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о борьбе с незаконными объявлениями.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года специалисты ликвидировали почти тысячу единиц такой рекламы, а в 2021 году — четыре тысячи. Также порядка 100 физических лиц и компаний были привлечены к ответственности за нарушение закона.

— Каждый день наши сотрудники мониторят транспортные объекты. Штраф за такую расклейку листовок и объявлений — от 3 тысяч до 150 тысяч рублей, — говорится в сообщении дептранса.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

1 марта стало известно, что на сегодняшний день на московских парковках насчитывается почти 13 тысяч мест для людей с инвалидностью. На уличных парковках расположено 10,5 тысячи мест, а 2,4 тысячи — на парковках со шлагбаумом.