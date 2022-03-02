Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В дептрансе рассказали о борьбе с незаконной рекламой на объектах транспорта

Виктория Сикерина

Город
В дептрансе рассказали о борьбе с незаконной рекламой на объектах транспорта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иногда на объектах столичной транспортной инфраструктуры пассажиры могут увидеть нелегальные рекламные объявления. Такая реклама не только портит внешний вид города, но и предлагает услуги непрофессиональных работников. В пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о борьбе с незаконными объявлениями.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года специалисты ликвидировали почти тысячу единиц такой рекламы, а в 2021 году — четыре тысячи. Также порядка 100 физических лиц и компаний были привлечены к ответственности за нарушение закона.

— Каждый день наши сотрудники мониторят транспортные объекты. Штраф за такую расклейку листовок и объявлений — от 3 тысяч до 150 тысяч рублей, — говорится в сообщении дептранса.

В дептрансе рассказали о борьбе с незаконной рекламой на объектах транспорта Фото: Telegram / Дептранс Москвы

1 марта стало известно, что на сегодняшний день на московских парковках насчитывается почти 13 тысяч мест для людей с инвалидностью. На уличных парковках расположено 10,5 тысячи мест, а 2,4 тысячи — на парковках со шлагбаумом.

Читайте также:
Транспорт Законы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте