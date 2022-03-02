Столичная пенсионерка передала мошенникам более миллиона рублей
Столичная пенсионерка передала мошенникам более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 2 марта.
1 марта в ОМВД по Пресненскому району обратилась гражданка 1946 года рождения с сообщением о мошенничестве.
Установлено, что 10 января в неустановленное время неизвестный позвонил потерпевшей и убедил снять деньги с ее банковского счета. Затем требовалось передать их курьеру.
На следующий день женщина обналичила 950 тысяч рублей и передала их курьеру. Далее, 12 января, она повторно сняла денежные средства в сумме 250 тысяч рублей и перевела их на банковский счет мошенника.
Общий материальный ущерб составил 1 миллион 200 тысяч руб.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Еще один пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные тайно похитили с его банковского счета более полумиллиона рублей.