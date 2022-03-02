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Столичная пенсионерка передала мошенникам более миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Столичная пенсионерка передала мошенникам более миллиона рублей
Банкомат
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Столичная пенсионерка передала мошенникам более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 2 марта.

1 марта в ОМВД по Пресненскому району обратилась гражданка 1946 года рождения с сообщением о мошенничестве.

Установлено, что 10 января в неустановленное время неизвестный позвонил потерпевшей и убедил снять деньги с ее банковского счета. Затем требовалось передать их курьеру.

На следующий день женщина обналичила 950 тысяч рублей и передала их курьеру. Далее, 12 января, она повторно сняла денежные средства в сумме 250 тысяч рублей и перевела их на банковский счет мошенника.

Общий материальный ущерб составил 1 миллион 200 тысяч руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Еще один пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные тайно похитили с его банковского счета более полумиллиона рублей.

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