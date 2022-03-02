Появились подробности дела об обгоревших трупах, найденных в Южном Бутове

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По факту обнаружения двух обгоревших тел вблизи района Южное Бутово города Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 2 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Со слов представителя ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц» — прим. «ВМ»).

Для установления личности погибших назначены необходимые экспертизы.

Фото: СК РФ

В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия. На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, заключила Иванова.

Тела были обнаружены местным жителем днем 2 марта в лесополосе вблизи района Южное Бутово.