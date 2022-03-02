Эксперт по туризму объяснил, стоит ли сейчас россиянам ехать в отпуск за границу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ростуризм не рекомендует жителям страны в ближайшее время отправляться на отдых в страны, которые объявили санкции против России.

Георгий Мохов, директор юридического агентства «Персона Грата», руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, стоит ли сейчас планировать отпуск и как санкции отразятся на предстоящих поездках.

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НОВОСТИ+. 2 марта

— Туризм зависит от свободы передвижения и свободы выбора. Когда возникает малейшая вероятность, что турист не сможет вернуться или не сможет рассчитаться за проживание своей картой, — все это тут же срезает туристский поток и интерес к путешествиям. Поэтому Ростуризм делает все правильно. Есть вероятность, что туристов придется эвакуировать, искать гуманитарные коридоры, не говоря уже об опасности жизни и здоровья, — сказал эксперт.

Несмотря на ситуацию, есть те, кто все равно хочет всеми силами отправиться отдыхать. В связи с обстановкой особую популярность приобретают азиатские направления — Китай, Хайнань — все, что подальше от Европы.

— Сейчас в период острой фазы принимать решение о поездке даже на будущее сложно. Все встало: бронирование майских праздников, летнего периода. Продажи упали и по открытым направлениям. Люди просто боятся и думают, на что лучше потратить деньги, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что руководство Ростуризма ведет переговоры с представителями туристической отрасли Турции и Египта, чтобы сохранить эти популярные для россиян направления для отдыха.

В связи с закрытием воздушного пространства Европы для российских авиалиний и ответными мерами со стороны России тысячи туристов застряли за границей без еды и денег. «Вечерняя Москва» пообщалась с ними и узнала, какие есть шансы вернуться на родину.