Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт по туризму объяснил, стоит ли сейчас россиянам ехать в отпуск за границу

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по туризму объяснил, стоит ли сейчас россиянам ехать в отпуск за границу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ростуризм не рекомендует жителям страны в ближайшее время отправляться на отдых в страны, которые объявили санкции против России.

Георгий Мохов, директор юридического агентства «Персона Грата», руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, стоит ли сейчас планировать отпуск и как санкции отразятся на предстоящих поездках.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

НОВОСТИ+. 2 марта

— Туризм зависит от свободы передвижения и свободы выбора. Когда возникает малейшая вероятность, что турист не сможет вернуться или не сможет рассчитаться за проживание своей картой, — все это тут же срезает туристский поток и интерес к путешествиям. Поэтому Ростуризм делает все правильно. Есть вероятность, что туристов придется эвакуировать, искать гуманитарные коридоры, не говоря уже об опасности жизни и здоровья, — сказал эксперт.

Несмотря на ситуацию, есть те, кто все равно хочет всеми силами отправиться отдыхать. В связи с обстановкой особую популярность приобретают азиатские направления — Китай, Хайнань — все, что подальше от Европы.

— Сейчас в период острой фазы принимать решение о поездке даже на будущее сложно. Все встало: бронирование майских праздников, летнего периода. Продажи упали и по открытым направлениям. Люди просто боятся и думают, на что лучше потратить деньги, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что руководство Ростуризма ведет переговоры с представителями туристической отрасли Турции и Египта, чтобы сохранить эти популярные для россиян направления для отдыха.

В связи с закрытием воздушного пространства Европы для российских авиалиний и ответными мерами со стороны России тысячи туристов застряли за границей без еды и денег. «Вечерняя Москва» пообщалась с ними и узнала, какие есть шансы вернуться на родину.

Читайте также:
Отдых Россия Ростуризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте