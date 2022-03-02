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Мошенник выманили у пенсионера более трех с половиной миллионов рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Мошенник выманили у пенсионера более трех с половиной миллионов рублей
Фото: unknown

Мошенник заставил пенсионера переслать ему более трех с половиной миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 1 марта в МВД обратился гражданин 1939 года рождения с заявлением о мошенничестве.

По его словам, 5 февраля ему позвонил неизвестный и убедил обналичить накопления под предлогом сохранения их на «безопасном счете». Для этого пожилому человеку нужно было перевести деньги на указанные неизвестным банковские карты через банкомат.

Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 688 тысяч 229 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Такая же история произошла со столичной пенсионеркой. Женщина обналичила 950 тысяч рублей и передала их курьеру. Далее она повторно сняла денежные средства в сумме 250 тысяч рублей и перевела их на банковский счет мошенника.

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