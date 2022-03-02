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Женщина погибла в ДТП на юго-западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Женщина погибла в ДТП на юго-западе Москвы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, бульвар Адмирала Ушакова, 5 Карта всех событий

На юго-западе столицы в ДТП погибла женщина-пешеход. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По предварительным данным, трагедия произошла на улице Адмирала Ушакова у дома номер 5. Женщина выбежала на проезжую часть, чтобы вернуть выкатившийся на дорогу самокат ребенка, который вместе с семьей стоял на пешеходном переходе.

В этот момент на нее наехал водитель автомобиля «Шкода», двигающийся на разрешающий сигнал светофора

— От полученных травм 68-летняя женщина скончалась, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ведомства отметили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В другом ДТП москвичка на каршеринговом автомобиле сбила дорожных рабочих и скрылась с места происшествия.

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