Девять участников ОПГ, продававших пенсионерам «чудо-фильтры» для воды, предстанут перед судом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Участники организованной преступной группы, ограбившие москвичей под предлогом установки и замены фильтров для очистки воды, предстанут перед судом. Об этом в среду, 2 марта, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, один из обвиняемых в ноябре 2018 года создал преступную группу.

Соучастники разработали план хищения средств у пожилых и одиноких граждан под видом продажи, установки и обслуживания бытовых водоочистительных приборов.

С 2018 по 2020 год они совершали обходы квартир, представляясь работниками управляющих компаний, входили в доверие к пожилым одиноким пенсионерам и обманывали их относительно необходимости установки приборов и стоимости услуг.

Общая сумма ущерба составила четыре с половиной миллиона рублей.

— Прокуратура Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Тверской области и восьми его соучастников в возрасте от 22 лет до 31 года, жителей различных регионов страны, — заявила Нефедова.

Они обвиняются в совершении 57 преступлений по статье «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой».

Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

2 марта стало известно о подобной афере. Молодые люди из Рязанской области приходили в квартиры пожилых людей под видом работников газовой службы и обкрадывали их.