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В Шереметьеве заявили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме

Виктория Сикерина

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В Шереметьеве заявили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Аэропорт Шереметьево в Москве работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани в среду, 2 марта.

Уточняется, что в настоящий момент все полеты выполняются согласно графику.

До этого некоторые СМИ заявили, что информация о рейсах на 3 марта перестала загружаться на сайте аэропорта Шереметьево, пишет агентство городских новостей «Москва».

Пассажиропоток столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково вырос на 46,7 процента в январе 2022 года. Так, общий пассажиропоток в прошлом месяце составил 5,7 миллиона человек. Более того, уровень перевозок международными рейсами вырос в 3,2 раза и составил 1,7 миллиона пассажиров, а внутренними рейсами — на 18,6 процента (почти 4 миллиона человек).

По состоянию на утро среды, 2 марта, в аэропортах Москвы задержали и отменили около 200 рейсов. Так, во Внукове 40 рейсов были отменены, а 8 — перенесены на более позднее время. В Домодедове задержали 4 рейса и 6 отменили. В Шереметьеве в свою очередь задержали 7 рейсов и 132 отменили.

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