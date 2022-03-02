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Почти 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Полина Долганова

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Почти 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

По состоянию на утро среды, 2 марта, в аэропортах Москвы задержали и отменили около 200 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково 40 рейсов были отменены, а 8 — перенесены на более позднее время.

В Домодедово задержали 4 рейса и 6 отменили.

В Шереметьево, в свою очередь, задержали 7 рейсов и 132 отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

С 28 февраля «Аэрофлот» приостановил полеты по сети европейских маршрутов. Отмечается, что пассажирам предлагается оформлять возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

В этот же день РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

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