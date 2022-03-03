Диетолог Соломатина назвала самые полезные сорта муки для блинов

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Людям, которые заботятся о своей фигуре, но хотят полакомиться масленичными блинами, можно готовить любимую выпечку из низкокалорийных сортов муки, к которым относится гречневая или льняная. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, достаточно заменить стандартную пшеничную муку более диетической, и блины получатся полезными и не менее вкусными:

— Конечно, я не рекомендую готовить выпечку в чистом виде только из льняной или гречневой муки. Лучше смешивать разные виды. Например, взять немного пшеничной муки и смешать ее с гречневой, чтобы было вкусно, а не пряно. Почему пшеничная мука самая неполезная? Потому что изготавливается она из сердцевины зерна, а оболочки и клетчатка удаляются при производстве, и так мы теряем витамины и дозаторы, которые могли бы препятствовать выбросу инсулина в организм. Известно, что именно он затем перерабатывается в жир и оседает на нашей фигуре.

В то время как в гречневой, овсяной, кукурузной и льняной муке все эти микроэлементы сохраняются, так как они изготовлены методом грубого помола.

При этом Соломатина отметила, что очень важную роль играет не только мука, а и начинка. По ее словам, лучше снабжать выпечку тушеными овощами, несладкими ягодами или медом.

Эксперт отметила, что среди разных сортов муки самой низкокалорийной и полезной является льняная, в которой небольшой процент углеводов и жиров. Ячменную, ржаную, гороховую, кукурузную и гречневую тоже можно включить в этот список. Самой неполезной, уточнила Соломатина, является белая мука высшего сорта, в которой высокий гликемический индекс.