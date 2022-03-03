Катализатор расстройств: врач назвал психические болезни, которые обостряются весной

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур.

По его словам, катализатором психических расстройств в весенний сезон является то обстоятельство, что внутреннее состояние человека не соответствует внешним факторам:

— То есть на фоне буйно цветущей природы, солнца и тепла его внутренний мир кажется намного мрачнее. Кроме того, пусковым механизмом могут стать стрессовые ситуации, которых сейчас хватает. В целом весной происходит дестабилизация личностных расстройств, депрессивных и биполярных. Обостряются шизофрения и психотические состояния.

Одним из признаков таких проявлений врач назвал резкую смену настроения, нарушение сна, повышенную тревожность и отсутствие аппетита.

Эксперт отметил, что при первых признаках болезни следует незамедлительно обратиться к специалистам, чтобы вам выписали препараты, которые являются, как правило, рецептурными:

— Тем, кто не имеет серьезных диагнозов, им достаточно принять легкие успокоительные средства на растительной основе. Если же у вас нарушается сон, пропадает аппетит, эмоциональное состояние нестабильное, то без рецептурных средств не обойтись.

Речь идет об антитревожных средствах и антидепрессантах, которые, как заметил эксперт, следует принимать под строгим контролем лечащего врача.

Снигур также перечислил людей, которые входят в группу риска:

— В первую очередь это люди, у которых тяжелое финансовое положение, многодетные семьи, люди с тяжелыми диагнозами, пожилые граждане и подростки.

В заключение эксперт добавил, что коронавирусная инфекция стала еще одной причиной, которая может спровоцировать «дебют» психических и тревожных расстройств.