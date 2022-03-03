Более 2,3 тысячи столичных дворов благоустроят в этом году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице до конца 2022 года благоустроят более 2,3 тысячи дворов. Об этом в четверг, 3 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

— Дворовые территории включаются в программы благоустройства по предложениям местных жителей, в этом году запланированы мероприятия на 2,3 тысячи таких объектов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров. Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки, — рассказал он.

Во дворах поменяют асфальт, установят новые лавочки, обустроят детские и спортивные площадки, обновят освещение, установят малые архитектурные формы, качели и беседки. Также все территории дополнительно озеленят и, по желанию жильцов близлежащих домов, сделают места для выгула питомцев, передает официальный сайт мэра Москвы.

Правительство Москвы утвердило планы благоустройства дворов, школьных территорий и других объектов районного значения на 2022 год. Постановление во вторник, 22 февраля, подписал мэр города Сергей Собянин. Всего за год планируется провести благоустройство 2730 городских объектов, среди них 55 парков, скверов и других знаковых объектов, 193 территории школ и детских садов и 2322 дворовые территории.