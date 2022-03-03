Более 15 тысяч растений за три года высадили участники проекта «Наше дерево»

Общегородской проект «Наше дерево» / Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

В столице за три года существования проекта «Наше дерево» участники высадили более 15 тысяч именных деревьев. Они получали имена в честь новорожденных детей. При рождении мальчиков чаще всего сажали дубы и сосны, а родители девочек отдавали предпочтение липам и ивам.

— В 2019 году по заявкам молодых родителей мы высадили две тысячи деревьев, в 2020 году — более пяти тысяч, а в 2021 году — свыше 8,4 тысячи. Для высадки именных деревьев в этом году подготовлено более восьми тысяч мест в 19 столичных парках, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко, участие в проекте не только позволяет отметить памятное для семьи событие, но и способствует улучшению экологии. Чтобы присоединиться к проекту, достаточно подать заявку на официальном сайте мэра Москвы, выбрать там дерево и площадку для посадки.

В этом году посадить дерево можно осенью. Прием заявок уже идет и продлится до 15 июня.

В феврале стало известно, что около 15 тысяч деревьев высадят в Москве в 2022 году. Постановление правительства Москвы о выделении на эти цели дополнительного финансирования в размере 741,35 миллиона рублей подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Предполагается, что специалисты посадят 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных растений.