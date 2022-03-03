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Более 15 тысяч растений за три года высадили участники проекта «Наше дерево»

Михаил Алимов

Город
Более 15 тысяч растений за три года высадили участники проекта «Наше дерево»
Общегородской проект «Наше дерево» / Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

В столице за три года существования проекта «Наше дерево» участники высадили более 15 тысяч именных деревьев. Они получали имена в честь новорожденных детей. При рождении мальчиков чаще всего сажали дубы и сосны, а родители девочек отдавали предпочтение липам и ивам.

— В 2019 году по заявкам молодых родителей мы высадили две тысячи деревьев, в 2020 году — более пяти тысяч, а в 2021 году — свыше 8,4 тысячи. Для высадки именных деревьев в этом году подготовлено более восьми тысяч мест в 19 столичных парках, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко, участие в проекте не только позволяет отметить памятное для семьи событие, но и способствует улучшению экологии. Чтобы присоединиться к проекту, достаточно подать заявку на официальном сайте мэра Москвы, выбрать там дерево и площадку для посадки.

В этом году посадить дерево можно осенью. Прием заявок уже идет и продлится до 15 июня.

В феврале стало известно, что около 15 тысяч деревьев высадят в Москве в 2022 году. Постановление правительства Москвы о выделении на эти цели дополнительного финансирования в размере 741,35 миллиона рублей подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Предполагается, что специалисты посадят 3,7 тысячи крупномерных и 11,3 тысячи декоративных растений.

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