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Новая функция появилась в столичном сервисе «Вывоз ненужных вещей»

Михаил Алимов

Город
Новая функция появилась в столичном сервисе «Вывоз ненужных вещей»
Фото: freepik.com

В сервисе «Вывоз ненужных вещей» появился каталог, с помощью которого можно быстро выбрать требующий утилизации тип крупногабаритных предметов и оперативно составить заявку для приезда специалистов.

В перечень включены стиральная машина, холодильник, кухонная плита, посудомоечная машина, свинцовый аккумулятор, железная дверь, ванна и автомобиль. При желании можно воспользоваться и старым способом, заполнив общую заявку.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы, за пять месяцев работы сервиса горожане подали уже почти девять тысяч заявок на вывоз и утилизацию ненужных вещей. Еще около 1,4 тысячи поучаствовали в опросе по улучшению работы сервиса. именно по просьбе москвичей был добавлен каталог, чтобы удобнее было пользоваться сервисом, передает официальный сайт мэра столицы.

— Теперь для каждого типа объекта есть отдельная кликабельная карточка, нажав на которую пользователь перейдет к оформлению заявки. Поле, в котором нужно указать объект для вывоза, заполнится автоматически, — отметили в пресс-службе департамента.

В феврале заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице утилизировали первый вывезенный с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» автомобиль. Мощности сервиса позволяют переработать любое авто. Он отметил, что переработка старых вещей остается неотъемлемой частью экономики. В тех же автомобилях встречаются пластмасса и полипропилен, из которых в дальнейшем изготавливают бытовые или промышленные товары.

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