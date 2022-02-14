Ефимов: В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали первый автомобиль

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В столице утилизировали первый вывезенный с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» автомобиль. Мощности сервиса позволяют переработать любое авто. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что переработка старых вещей остается неотъемлемой частью экономики. В тех же автомобилях встречаются пластмасса и полипропилен, из которых в дальнейшем изготавливают бытовые или промышленные товары.

— Столичная промышленная компания в 2021 году утилизировала порядка 600 автомобилей. Технологические мощности завода позволяют перерабатывать не только автомобили на топливе, но и гибридные и электрокары, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

В сервисе любой москвич может оставить заявку на бесплатную утилизацию старого автомобиля, крупной бытовой техники или металлических предметов. За время работы специалисты отправили на переработку более 160 тонн вторсырья.

— Машины перерабатывают на производственной площадке столичной компании. По окончании процесса владелец получит свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства, — сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

После этого на авто перестанет начисляться транспортный налог.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сервис портала mos.ru по вывозу ненужных вещей за все время существования обработал больше 8,5 тысячи заявок. По словам мэра, чаще всего москвичи просили вывезти крупную бытовую технику. Помощники приезжают в удобное для горожан время, сами спускают технику с этажа, даже если в доме нет лифта.