Сергей Собянин рассказал о работе сервиса по вывозу ненужных вещей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сервис портала mos.ru по вывозу ненужных вещей за все время существования обработал больше 8,5 тысячи заявок. Об этом в субботу, 12 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, чаще всего москвичи просили вывезти крупную бытовую технику. Помощники приезжают в удобное для горожан время, сами спускают технику с этажа, даже если в доме нет лифта.

— Можно заказать вывоз старого автомобиля. Работники предприятия, которое занимается переработкой металла, заберут машину с парковки. Владелец получит свидетельство об утилизации авто и сможет снять его с учета, — написал Собянин.

В ноябре 2021 года сообщалось, что сервис «Вывоз ненужных вещей» успел принять уже 1750 заявок от жителей Москвы. Чаще всего горожане обращались в сервис с просьбами вывезти старую бытовую технику: посудомоечные машины и чугунные ванны.

Также востребованной оказалась утилизация железных дверей и старых аккумуляторов. Услуга полностью бесплатная.