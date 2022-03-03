В столице модернизируют 15 газорегуляторных пунктов

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В столице 15 газорегуляторных пунктов пройдут техническое переоснащение. За выполнение работ отвечает АО «Мосгаз».

— Рациональное и бережное отношение к природным ресурсам и экологии города — один из основных приоритетов столичного газового хозяйства. В 2022 году специалистами Мосгаза будет проведен комплекс работ по техническому переоснащению 15 газорегуляторных пунктов и плановая замена 24 шкафных комбинированных газорегуляторных установок», — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Такие пункты отвечают за снижение давления в газопроводе и распределение газа между потребителями. Во время работ специалисты отключат основную линию и перейдут на резервную, чтобы не останавливать подачу топлива. В обновленных пунктах работает автоматическая система — перекрыть газ при необходимости можно за две минуты с помощью одной команды из управляющего центра.

В городе уже модернизированы шесть газорегуляторных пунктов. Это «Южная ГС», «Очаковская ГС имени А.И. Зарепова», «Черкизовская ГС имени А.А. Горбачева», «Головинская ГС», «Щукино» и «Карачаровская ГС», передает официальный сайт мэра Москвы.

Безопасность работы газовых сетей является главным приоритетом для компании Мосгаз. О том, как специалисты проверяют газовые сети в Москве, рассказали в пресс-службе компании. Работники Мосгаза каждый год диагностируют и реконструируют работающие в городе инженерные коммуникации.