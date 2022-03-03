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Москвичам рассказали, как городские службы готовятся к весеннему паводку

Михаил Алимов

Город
Москвичам рассказали, как городские службы готовятся к весеннему паводку
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столичные коммунальщики готовят городские инженерные системы к наступлению весеннего паводка. Он должен начаться в ближайшие недели.

Специалисты промывают, чистят и ремонтируют трубопроводы, коллекторы, смотровые и дождеприемные колодцы.

— В мероприятиях по пропуску весеннего паводка задействованы около 2,5 тысячи сотрудников — почти 60 процентов всего состава Мосводостока. Мы находимся в постоянном взаимодействии с другими городскими организациями, МЧС, речниками для того, чтобы фиксировать изменения уровня воды в реках и водохранилищах. Таким образом, заранее готовимся к интенсивным пропускам в ливневую сеть, расставляем по городу бригады и откачивающую технику общей производительностью 125 тысяч кубических метров в час, — рассказал генеральный директор ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян.

В городе примерно 110 тысяч водоприемных колодцев ливневой сети. Их мониторят и, при необходимости, прочищают круглосуточно. ПО поводу подтоплений можно позвонить в организацию по телефону +7 495 657-87-03, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что сотрудники столичного ЖКХ завершили зимние работы, в ходе которых обследовались, ремонтировались и прочищались большие проходные водосточные коллекторы и водосточные сети малого диаметра.

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