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Столичная служба ЖКХ готовит водосточную систему к весеннему паводку

Павел Гриднев

Город
Столичная служба ЖКХ готовит водосточную систему к весеннему паводку
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Инженерные коммуникации Москвы готовят к весеннему паводку, который может пройти в ближайшие недели. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— Специалисты ГУП «Мосводосток» в непрерывном режиме ведут подготовку водосточных инженерных коммуникаций Москвы к пропуску весеннего паводка, начало которого ожидается в ближайшие недели. Сотрудники оперативных бригад выполняют комплексные мероприятия по обследованию, профилактической промывке и очистке водосточной сети — трубопроводов, коллекторов, смотровых и дождеприемных колодцев, — говорится в сообщении.

Сотрудникам ЖКХ Москвы удалось завершить зимние работы, в ходе которых обследовались, ремонтировались и прочищались большие проходные водосточные коллекторы и водосточные сети малого диаметра.

26 февраля стало известно, что в 2021 году 93 процентов обращений за услугами в имущественно-земельной и жилищной сферах поступили в онлайн-формате.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков ранее рассказал о ремонте Пушкинского фонтана в центре города.

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