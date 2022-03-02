Столичная служба ЖКХ готовит водосточную систему к весеннему паводку

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Инженерные коммуникации Москвы готовят к весеннему паводку, который может пройти в ближайшие недели. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— Специалисты ГУП «Мосводосток» в непрерывном режиме ведут подготовку водосточных инженерных коммуникаций Москвы к пропуску весеннего паводка, начало которого ожидается в ближайшие недели. Сотрудники оперативных бригад выполняют комплексные мероприятия по обследованию, профилактической промывке и очистке водосточной сети — трубопроводов, коллекторов, смотровых и дождеприемных колодцев, — говорится в сообщении.

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