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Сергунина: Столичные детские технопарки приглашают на мастер-классы в рамках выставки «Образование и карьера»

Виктория Сикерина

Город
Сергунина: Столичные детские технопарки приглашают на мастер-классы в рамках выставки «Образование и карьера»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выставка «Образование и карьера» с участием столичных детских технопарков состоится 5 и 6 марта. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и освоить новые навыки. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина в четверг, 3 марта.

Она отметила, что посетить выставку можно бесплатно, заранее получив билет на сайте. Занятия в рамках мероприятия пройдут с 10:00 до 16:00.

— Занятия рассчитаны на детей и подростков от семи до 17 лет. Они смогут узнать много нового и попробовать себя в роли разработчика, конструктора или дизайнера. Акцент будет сделан на востребованных профессиях. Участников ждут мастер-классы по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности, — заявила заммэра.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что в прошлом году в рамках выставки были организованы более 70 мастер-классов. В них приняли участие порядка 500 учащихся московских школ.

Познавательная акция «День без турникетов. Дети» в очередной раз пройдет в столице в период с 8 февраля по 29 апреля. Всего в акции будут принимать участие 36 профориентированных площадок, среди которых будет 10 детских технопарков.

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