Горожанок приглашают освоить специальный трек «Мама — предприниматель»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице пройдет специальный трек «Мама — предприниматель» для женщин, которые захотят освоить одну или несколько из 20 специальностей и стать самозанятыми. Он реализован в рамках образовательного проекта «Бизнес-уик-энд. Компетенции». Трек стартует в апреле и будет действовать до конца года.

Все занятия бесплатны и пройдут в режиме онлайн.

— Для многих мам очень важно приобретать новые знания и навыки, чтобы в дальнейшем иметь возможность самостоятельно зарабатывать и при этом продолжать заниматься воспитанием детей. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, они могут учиться, развиваться, получать новые специальности, даже менять сферу деятельности. Поэтому мы регулярно готовим обучающие программы, которые помогут женщинам самореализоваться, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Среди предлагаемых специальностей флорист, стилист, фоторедактор, копирайтер, контент-менеджер для интернет-магазина и т. д. Обучение каждой из них длится от двух до трех недель, поэтому есть возможность освоить сразу несколько из них. Участвовать можно с 16 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Регистрация доступна на сайте проекта «Бизнес-уик-энд. Компетенции».

До этого Фурсин сообщил, что учреждение «Малый бизнес Москвы» пригласило женщин принять участие в онлайн-курсе и форуме о предпринимательстве в честь 8 Марта. Так, форум «Женский бизнес» пройдет 3 марта, а в период с 4 по 11 марта состоится курс «Женское предпринимательство». Уточняется, что участие в программе бесплатное. Однако для этого необходимо заранее зарегистрироваться.