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Астрологи рассказали, как разным знака зодиака успешно выйти замуж

Георгий Соланович

Общество
Астрологи рассказали, как разным знака зодиака успешно выйти замуж
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Некоторые девушки выходят замуж в 18 лет и остаются со своей половинкой до конца своей жизни. Другие же тщательно отбирают ухажеров, однако каждый брак для них — неудача. Астрологи рассказали, какие ошибки совершают каждые знаки зодиака и как их представительницам стать счастливыми.

Овны, например, сами себе придумывают все проблемы. Они не верят в себя и считают, что счастья не достойны, однако иногда достаточно взглянуть в зеркало, улыбнуться и поверить в прекрасное будущее.

Тельцы часто не могут найти «своего» человека из-за их закрытости и нежелания знакомиться с новыми людьми, а Близнецы не могут найти общий язык с сильным полом из-за их склонности к феминизму.

Девушки-Раки не очень опрятны и часто не следят как за своим внешним видом, так и за убранством в квартире, что отталкивает мужчин. Львы, при всей своей красоте, не умеют флиртовать, а Девы боятся выйти замуж и ошибиться.

Весы и Скорпионы держат на близком расстоянии большое количество мужчин, однако или не могут выбрать, или предпочитают любовь платоническую. Стрельцы зачастую стремятся к уединению вместо выхода в свет, Козероги — настоящие карьеристы.

Водолеи словно дикие кошки, «гуляют сами по себе», а в Рыбах можно легко разочароваться из-за их временами агрессивного поведения, передает «Пятый канал».

Астрологи уверены, что представители некоторых знаков зодиака с рождения наделены прекрасной интуицией. Они всегда вытягивают выигрышный билет в лотерее и оказываются «в нужное время в нужном месте». Эти люди могут предвидеть все варианты развития событий наперед и предугадать, что их ждет в будущем.

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