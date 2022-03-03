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Астрологи назвали три знака зодиака с превосходной интуицией

Юлия Курганова

Общество
Астрологи назвали три знака зодиака с превосходной интуицией
Фото: Pixabay

Астрологи уверены, что представители некоторых знаков зодиака с рождения наделены прекрасной интуицией. Они всегда вытягивают выигрышный билет в лотерее и оказываются в нужное время в нужном месте. Эти люди могут предвидеть все варианты развития событий наперед и предугадать, что их ждет в будущем.

Первое место в числе повелителей «шестого чувства» заняли Близнецы. Сами того не замечая, они часто полагаются на интуицию, и она их никогда не подводит. Представители этого знака зодиака на подсознательном уровне чувствуют, с кем лучше всего завязать доверительные отношения, а от кого держаться подальше.

Способностью предсказывать будущее также обладают Весы. Но, в отличие от Близнецов, этот дар им не помогает, а, напротив, мешает жить. Зная разные варианты развертывания событий, они вечно стоят на чаше весов и мучаются, пытаясь выбрать наиболее подходящий путь для себя. Представители этого знака зодиака склонны к психоанализу, они постоянно пытаются разобраться в себе, однако так и не могут определить, чего хотят от жизни.

Водолеи осознают, что от природы знают больше, чем другие, но предпочитают молчать об этом. Они не станут давать окружающим наставления и советы, а только молча со стороны будут наблюдать за происходящим, при этом повторяя про себя: «я так и думал». Водолей — это самый мистический знак зодиака. Люди, рожденные под ним, обладают контактом со Вселенной и стараются объяснить все, что происходит вокруг них, передает Пятый канал.

Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в марте. Месяц начнется под чутким руководством Урана. Его задача — освободить нас от всего, что ограничивает и не дает идти вперед. Нас ожидают внезапные перемены во всех сферах жизни, отметила астролог Юлия Урусэль.

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