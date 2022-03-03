Роскачество обнаружило в «Московской» колбасе не указанные на этикетках ингредиенты

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Эксперты Роскачества нашли в колбасе «Московской» ряда производителей излишки влаги и ингредиенты, которые не указаны на этикетках. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в организации.

— Выявленные недочеты в основном связаны с излишним содержанием влаги и с наличием не указанных на этикетках ингредиентов (например, производители добавляют свиную шкурку и глутамат натрия, «забывая» сообщить об этом в составе на этикетке), — уточняется в сообщении.

Более того, в колбасе одной торговой марки специалисты выявили превышение консерванта нитрита натрия, а в других образцах нашли следы антибиотиков. Нарушения незначительные, продукт употреблять можно, однако на знак качества товар претендовать уже не сможет.

Единственный случай нарушения требований техрегламента связан с небольшим превышением консерванта Е250: в колбасе «Черкашин и партнеры» была превышена массовая доля нитрита натрия. В Роскачестве предположили, что это может быть связано со сбоем в производстве.

В организации добавили, что производители часто поставляют в торговлю недосушенные колбасные батоны, так как подсушенные по ГОСТ изделия могут потерять до 25 процентов своей изначальной массы. В связи с этим покупатели могут не купить «правильную» колбасу по эстетическим соображениям.

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