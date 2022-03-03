Погиб пилот пропавшего в Румынии самолета МиГ-21

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Самолет МиГ-21 LanceR пропал в среду, 2 марта, на территории Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

По данным ведомства, 3 марта пилот авиасудна скончался.

— Капитан Костинел Иосиф Ницэ, пилот самолета МиГ-21 LanceR, разбившегося в среду, 2 марта, в уезде Констанца, погиб, — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба МО Румынии сообщила, что вертолет IAR 330-Puma, который отправился на поиски пропавшего самолета, потерял связь с контрольной вышкой и потерпел крушение. В результате случившегося погибли пять членов экипажа и двое спасателей.

Обстоятельства произошедшего расследуются комиссией Генштаба ВВС и Военной прокуратурой, передает РИА Новости.

24 февраля телеканал Digi24 сообщил, что истребитель Су-27 из состава военно-воздушных сил Украины был перехвачен двумя румынскими самолетами F-16 на севере Румынии. Уточняется, что самолет был принудительно посажен на военной базе Бакэу в северо-восточной части Румынии.