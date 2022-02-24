СМИ: Истребитель ВСУ вынужденно приземлился на военной базе в Румынии

Фото: Минобороны РФ

Истребитель Су-27 из состава военно-воздушных сил Украины был перехвачен двумя румынскими самолетами F-16 на севере Румынии. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает телеканал Digi24.

Уточняется, что самолет был принудительно посажен на военной базе Бакэу в северо-восточной части Румынии.

Детали инцидента при этом не разглашаются.

По факту случившегося ведется расследование, подытожили в СМИ.

До этого два беспилотника Bayraktar из состава ВС Украины были сбиты рядом с подконтрольным ЛНР населенным пунктом Счастье. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Народной милиции Луганска.

В милиции ЛНР ранее также сообщили, что два украинских бомбардировщика Су-24 были сбиты в четверг, 24 февраля.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.