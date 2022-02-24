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В ЛНР сообщили о двух сбитых украинских бомбардировщиках Су-24

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР сообщили о двух сбитых украинских бомбардировщиках Су-24
Фото: Минобороны РФ

Два украинских бомбардировщика Су-24 сбиты в четверг, 24 февраля. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

— Сбито два Су-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое, — передает его слова РИА Новости.

До этого официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР в настоящее время идут бои. Он также призвал силовиков со стороны Украины сложить оружие.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

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